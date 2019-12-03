МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут в преддверии заседаний ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.44 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,18%, до 61,03 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,3%, до 56,13 доллара за баррель.

Представители ОПЕК+ встретятся в Вене 5-6 декабря. По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, хочет продлить соглашение о сокращении добычи как минимум до июня 2020 года на фоне опасений за снижение цен на нефть. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется 5 декабря, 6 декабря — представители всех стран-участниц ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.

Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает статистика крупнейшего потребителя нефти — Китая — от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос.