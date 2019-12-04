МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут уже более чем на 1% в преддверии встреч представителей ОПЕК+ завтра и послезавтра и на данных о ее запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,81%, до 61,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,62%, до 57,01 доллара за баррель.

Цены на нефть начали расти с утра. "Быки" с оптимизмом встретили данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Затем агентство Блумберг сообщило, что министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи сохраняет уверенность в нацеленности ОПЕК+ продлить срок соглашения и что арабские страны Персидского залива, которые входят в ОПЕК+, достигли консенсуса в необходимости продления действия соглашения и дальше — на весь 2020 год. Заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться дальнейшая судьба договорённостей, пройдут 5-6 декабря в Вене.

"В условиях неопределенности торговой войны ОПЕК будет еще более решительно настроена поддерживать минимальный уровень цен на нефть и будет работать для достижения именно этого результата", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега Axi Trader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

На настроении инвесторов сказывается и то, что агентство Блумберг со ссылкой на источники также сообщило, что США и Китай приближаются к тому, чтобы договориться о взаимных пошлинах, которые будут отменены в рамках первой фазы торгового соглашения.