МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля уверенно укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск среды снижался на 23 копейки — до 63,91 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 70,79 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,86% — до 61,95 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс рубля после слабой утренней динамики нашел себе поддержку в нефтяных котировках марки Brent и к текущему моменту растет на 0,4% к доллару и 0,5% — к евро.

Котировки "черного золота" растут в преддверии встреч представителей ОПЕК+, где будет обсуждаться судьба сделки.

Кроме того, нефтяные "быки" с оптимизмом встретили данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Также рублевым активам оказывает поддержку повышение прогноза Всемирным банком по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1%.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно: индийская рупия растет на 0,21%, южноафриканский рэнд — на 0,36%, турецкая лира снижается на 0,08%.

По мнению Андрея Кадулина из банка "Санкт-Петербург", рубль сохраняет стабильность и перешел к укреплению после публикации планового объема покупок валюты Минфином в декабре, который составит 195,5 миллиарда рублей, а ежедневный объем сократится с 11,4 миллиарда рублей в ноябре до 9,3 миллиарда рублей в декабре.

В то же время эксперт отмечает, что на настроения инвесторов негативно может повлиять принятие Палатой представителей в США законопроекта о Синьцзяне. "Документ предполагает санкции к китайским чиновникам за нарушение прав человека в отношении мусульманских меньшинств. Таким образом, давление на Китай, в том числе по неторговым вопросам увеличивается", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

"В среду вечером будут опубликованы предварительные оценки количества новых рабочих мест в США в ноябре от компании ADP. Официальные данные по рынку труда будут опубликованы в пятницу. И оценки ADP, и фактические данные важны для рынка в контексте риторики ФРС, которая предполагает возврат к смягчению денежно-кредитной политики только в условиях существенного ухудшения макроэкономических данных и перспектив экономики США", — отмечает Кадулин.

Скорее всего, в ближайшие дни пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 63,9-64,3 рубля, испытывая давление со стороны динамики доллара на внешнем рынке, которая сохраняет нисходящий характер из-за ожиданий, что возросшие внешнеторговые риски заставят ФРС продолжить смягчать монетарные условия, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".