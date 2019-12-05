МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в ожидании итогов заседания ОПЕК+, в частности решения организации о продлении срока соглашения о сокращении добычи сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.38 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,67%, до 63,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,33%, до 58,62 доллара за баррель.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое проходит 5-6 декабря в Вене. Оптимизм трейдеров относительно итогов заседания поддерживается комментариями делегатов организации и министров энергетики и нефти.

Так, ранее в четверг министр энергетики и принц Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ожидает успешную встречу комитета ОПЕК+. Министр энергетики Нигерии Тимипр Сильва сообщил, что обсудит с принцем Саудовской Аравии возможность дополнительного сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане, в свою очередь, по данным СМИ, заявил о намерении поддержать ОПЕК в вопросе о дополнительном сокращении добычи нефти.

Кроме того, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ОПЕК+ обсудит дополнительное сокращение добычи нефти более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки.

"Мы ожидаем, что встреча пройдет конструктивно с точки зрения продления сделки, но мы пока не уверены, что организация удивит нас значительной корректировкой объема добычи", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.