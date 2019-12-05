МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть уверенно растут на сообщениях об итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,1%, до 63,69 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,82%, до 58,91 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов находятся новости о встрече ОПЕК+. Так, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал дополнительное сокращение добычи в рамках сделки на 500 тысяч баррелей в день в течение первого квартала 2020 года. Завтра состоится общее заседание ОПЕК+.

Новак также отметил, что ОПЕК+ дополнительно встретится в марте для обсуждения ситуации и принятия дальнейшего решения по сделке альянса. Он также подчеркнул, что участники соглашения о сокращении добычи нефти должны нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств.