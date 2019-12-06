МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем показывают слабую динамику, инвесторы ждут итогов встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,02%, до 63,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,09%, до 58,38 доллара за баррель.

В центре внимания рынков остаются встречи ОПЕК+. В четверг мониторинговый комитет стран альянса договорился о сокращении объемов производства, чтобы избежать избыточного предложения при стагнации экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. Соглашение сократит дополнительно добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2020 года.

Международный нефтяной стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что если расширение сделки ограничится 500 тысячами, то "изменение в политике предложения будет только косметическим".

В пятницу проходит заседание стран ОПЕК+. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что на этой встрече страны обсудят распределение квот по сокращению добычи нефти.