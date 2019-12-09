"Татнефть" планирует 17 декабря собрать заявки на облигации на 15 млрд рублей
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. "Татнефть" планирует 17 декабря собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Компания планирует разместить трехлетние облигации серии БО-001P-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 24 декабря.
Организаторами выступят банк "Зенит", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".
https://1prime.ru/Financial_market/20191209/830663258.html