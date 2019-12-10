МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается второй день подряд: опасения за мировую экономику и спрос на сырье нивелировали оптимизм, связанный с новым сокращением добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,17%, до 64,14 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 58,90 доллара за баррель.

Снижению цен на нефть с начала текущей недели способствует слабая статистика из Китая. Неожиданное снижение экспорта страны в ноябре было воспринято инвесторами как признак негативного влияния на ее экономику торгового конфликта с США. Это вызвало опасения за перспективы глобальной экономики в целом и спроса на нефть в частности, с учетом того, что Китай является второй по величине мировой экономикой и одним из крупнейших потребителей сырья.

Распродажи на рынке "черного золота" сменили оптимизм конца прошлой недели. Тогда нефтяной рынок поддержало решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

"Эйфория по поводу сокращения добычи ОПЕК+ была недолгой, и неожиданное снижение экспорта Китая подчеркнуло влияние торгового конфликта на экономику", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков банка ANZ.