МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник колеблется между ростом и снижением, перейдя после удешевления утром в слабый плюс днём, в то время как инвесторы находятся в ожидании новостей о ходе торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,03%, до 64,28 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,05%, до 59,05 доллара за баррель.

На 15 декабря намечено очередное повышение импортных пошлин США на товары из Китая как очередной этап "торговой войны" между странами, которая негативно влияет на глобальную экономику, а значит, и на спрос на нефть. Но аналитики не исключают отмены или переноса введения этой меры в случае каких-либо торговых договорённостей сторон.

Так, советник президента США по экономике Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что стороны близки к торговому соглашению, также агентство Блумберг сообщило о том, что министр сельского хозяйства США Сонни Пердью сказал, что пошлины вряд ли вступят в силу. Китайская сторона также надеется заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами в кратчайшие сроки, заявлял в свою очередь в понедельник представитель минкоммерции КНР.

"С появлением на горизонте новых пошлин, которые должны вступить в силу 15 декабря, рынок внимательно следит за переговорами", — приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков банка ANZ.

Также на рынке сохраняются остатки оптимизма "быков", возникшего после прошедшего заседания ОПЕК+, где было принято решение о дополнительном сокращении добычи в первом квартале еще на 500 тысяч баррелей в сутки.