МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) разместит на вторичном рынке собственные еврооблигации с погашением в 2022 году на 201 миллион долларов по цене 104,65% от номинала, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Установленной цене вторичного размещения соответствует доходность 3% годовых. Первоначальная минимальная цена размещения составляла 104,5% от номинала, но в ходе размещения она была повышена до 104,65%. По последним данным, спрос инвесторов на бумаги составил около 320 миллионов долларов.

Размещение проходило в формате обратного голландского аукциона, где потенциальные покупатели бондов должны были указывать объем приобретаемых бумаг и максимальную цену, которую они согласны заплатить. Организатором выступил "Сбербанк КИБ".

Выпуск объемом 500 миллионов долларов ЕАБР разместил в сентябре 2012 года с доходностью в размере 4,767% годовых. До вторичного размещения в обращении находились бумаги выпуска на 299 миллионов долларов.

ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка также являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.