Акции Saudi Aramco на открытии первых торгов после IPO дорожают на 10%
МОСКВА/ДОХА, 11 дек — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.
По данным на 10.40 мск (совпадает с местным временем) стоимость акций Saudi Aramco растет на 10% — до 35,2 саудовских риала (9,4 доллара).
Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн
"В этот день мы начинаем торговлю на саудовской фондовой бирже акциями Saudi Aramco. Начинается новый этап пути процветания Saudi Aramco, который длится более 86 лет", — сказал глава Saudi Aramco Амин ан-Насер на церемонии открытия торгов.
Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO, проведенного на местной бирже Tadawul. Спрос на акции компании более чем в четыре раза превысил объем предложения, за счет чего бумаги размещены по верхней границе объявленного диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (опцион для стабилизации котировок акций после IPO).
Исходя из цены размещения, компания оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.
https://1prime.ru/Financial_market/20191211/830670830.html