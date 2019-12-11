МОСКВА/ДОХА, 11 дек — ПРАЙМ. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco подскочили на открытии первых торгов после первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO), свидетельствуют данные саудовской биржи Tadawul.

По данным на 10.40 мск (совпадает с местным временем) стоимость акций Saudi Aramco растет на 10% — до 35,2 саудовских риала (9,4 доллара). Минэнерго Саудовской Аравии ожидает, что капитализация Saudi Aramco превысит $2 трлн

"В этот день мы начинаем торговлю на саудовской фондовой бирже акциями Saudi Aramco. Начинается новый этап пути процветания Saudi Aramco, который длится более 86 лет", — сказал глава Saudi Aramco Амин ан-Насер на церемонии открытия торгов.

Saudi Aramco 5 декабря объявила итоги IPO, проведенного на местной бирже Tadawul. Спрос на акции компании более чем в четыре раза превысил объем предложения, за счет чего бумаги размещены по верхней границе объявленного диапазона — 32 риала (8,53 доллара) за штуку. Всего Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за 25,6 миллиарда долларов. При этом еще 450 миллионов акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (опцион для стабилизации котировок акций после IPO).

Исходя из цены размещения, компания оценена примерно в 1,7 триллиона долларов, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация составляет около 1,2 триллиона долларов.