МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается в среду на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.35 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% — до 64 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 58,98 доллара за баррель.

Пессимизм на рынке вызван данными API. Институт в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 3,7 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения запасов на 2,76 миллиона баррелей.

Торговая напряженность между США и Китаем также добавляет нервозности нефтяному рынку. Главный вопрос, который волнует сейчас инвесторов, — будут ли США вводить очередные импортные пошлины на китайские товары 15 декабря. Внешнеторговые ограничения негативно влияют на глобальную экономику, включая спрос на нефть. Китай — крупнейший в мире потребитель этого сырья.

"Замедление роста спроса, по-видимому, во многом связано с торговой войной. Если тарифы вступят в силу, настроения снова станут медвежьими", — приводит агентство Рейтер комментарий менеджера по нефтяным рискам Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan).