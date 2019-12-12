МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти растет в четверг утром, частично отыгрывая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 63,98 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,84 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти отмечается коррекция после достигавшего 1,4% снижения стоимости сырья днем ранее, которое произошло на фоне данных по запасам в США — они выросли за прошлую неделю, хотя аналитики ждали их снижения.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый доклад ОПЕК. По данным организации, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в октябре снизились на 5,1 миллиона баррелей и на 32,8 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

Старший аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, оценил доклад как пессимистичный, в частности, из-за состояния запасов.