МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость нефти увеличивается в четверг днем более высокими темами, чем утром, после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами спроса и предложения на рынке в будущем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.51 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,97%, до 64,34 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,58%, до 59,1 доллара за баррель.

На настроения инвесторов оказал позитивное влияние декабрьский доклад МЭА, в котором агентство сообщило, что сохраняет прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на уровне 1 и 1,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Кроме того, МЭА понизило прогноз роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 2,1 миллиона баррелей в день — из-за ожиданий более слабых показателей её добычи в США, Бразилии и Гане, а также из-за решения стран ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти в первом квартале будущего года.