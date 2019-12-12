МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" и ТГК-1 в моменте подскакивали на 3%, бумаги ОГК-2 и "Мосэнерго" усилили рост после сообщений газового холдинга об одобрении новой дивидендной политики и ее применении, в том числе, к дочерним и зависимым компаниям, следует из данных Московской биржи.

Акции "Газпром нефти" подросли, но значительно меньшими темпами. Если бумаги самого "Газпрома" к 15.46 мск поднимались на 1,43% (ранее подскакивали на 3% — до 254,66 рубля), то акции "Газпром нефти" дорожали лишь на 0,23%.

Бумаги электроэнергетических активов "Газпрома" также усилили рост после новостей: ТГК-1 дорожает на 1,41% (подскакивали на 3%), ОГК-2 – на 0,87% (поднимались на 1,6%), "Мосэнерго" — на 1,17% (поднимались на 1,4%).

"Газпром" в четверг сообщил, что его правление одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, согласно которой компания планирует выйти на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года. Выход будет поэтапным — не менее 30% по итогам 2019 года и не менее 40% по итогам 2020 года. Компания уточнила, что будет проводить новую дивидендную политику также в дочерних и зависимых обществах.

До сообщения акции "Газпрома" росли на 2,1%, "Газпром нефти" торговались у уровня предыдущего закрытия, ТГК-1 снижались на 0,4%, ОГК-2 — на 0,1%, "Мосэнерго" росли на 0,1%.

Как ранее в интервью РИА Новости отмечал руководитель управления торговых операций на рынке акций "ВТБ Капитала" Павел Зиновьев, если ТГК-1 и ОГК-2 будут переходить, как и "Газпром", на 50%-ные выплаты, это поднимет дивидендную доходность до 15% и создаст уникальную для российского рынка ситуацию.