МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают слабую динамику в понедельник днем, инвесторы ждут новых подробностей о торговом соглашении США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,15%, до 65,31 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 60,02 доллара за баррель.

В понедельник трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями между США и КНР. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой фазы торговой сделки между странами состоится в начале января 2020 года. В конце предыдущей недели США и Китай объявили о достижении договоренностей и отказались от очередного повышения пошлин, которое должно было произойти 15 декабря.

Тем не менее, многие инвесторы предпочитают сохранять осторожность пока соглашение не будет официально подписано, а также в отсутствие подробных деталей.

"Сейчас рынку нужна ясность в отношении того, что именно влечет за собой эта сделка. Чем дольше нам придется ждать этих деталей, тем больше вероятность того, что участники рынка начнут сомневаться в том, насколько она выгодна", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING Economics.

Инвесторы также отыгрывают статистику из Китая, крупнейшего импортера нефти. Так, объем промышленного производства в КНР в ноябре вырос на 6,2%, значительно лучше прогноза аналитиков, ожидавших рост до 5%. Объем розничных продаж потребительских товаров в стране в ноябре также вырос, на 8%.