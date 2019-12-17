МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют слабо повышательную динамику во вторник днем на снижении опасений за спрос на нее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,15%, до 65,44 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,03%, до 60,16 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, как первая фаза торгового соглашения США и Китая скажется на спросе на нефть, поскольку Китай — крупнейший импортер этого сырья в мире.

В пятницу стороны объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря. В воскресенье торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание первой части торгового договора между США и Китаем состоится в начале января.

"Рисковые настроения по-прежнему ощущаются. Следующее событие, на которое стоит обратить внимание, — еженедельная статистика запасов нефти в США", — сказал агентству Рейтер аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные минэнерго США.