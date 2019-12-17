МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером более уверенными темпами на фоне комментария экономического советника президента США Ларри Кудлоу относительно торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,67%, до 65,78 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,75%, до 60,59 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на заявление Кудлоу сделанное накануне, о том, что реализация первого этапа торгового соглашения между США и Китая приведет к увеличению вдвое американского экспорта в эту страну.

Оптимизма добавляют также данные о том, что объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% к предыдущему месяцу, хотя аналитики ожидали роста показателя только на 0,8%.

"Рождество для производителей нефти настало раньше. Brent может приблизиться к 70 долларам за баррель до того, как ралли начнет спадать", — приводит агентство Рейтер слова аналитика брокерской компании OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).