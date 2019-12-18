МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) растут против рынка и обновили максимум цены с июля на корпоративном позитиве, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10.40 мск акции компании дорожали на 13,5%, при этом в ходе торгов уже подскакивали на 19%, до 61,26 рубля — максимума с июля. Объем торгов в среду уже составляет около 750 миллионов рублей против обычных среднедневных в районе 100 миллионов рублей.

Министерство юстиции США одобрило сделку по покупке IPSCO Tubulars компанией Tenaris у ТМК. Ранее ТМК сообщала, что общая цена купли-продажи 100% акций IPSCO Tubulars составляет 1,209 миллиарда долларов без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 миллионов долларов оборотного капитала.