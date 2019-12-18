МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохраняют утреннюю негативную динамику в среду днем на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 65,8 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,77%, до 60,4 доллара за баррель.

Ключевым негативным фактором для рынка нефти в среду остаются данные API о том, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. При этом участники торгов ждали снижения показателя.

Теперь трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики в среду вечером. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о сокращении показателя почти на 1,3 миллиона баррелей.

Аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что если официальные данные от минэнерго США позднее в среду покажут снижение запасов, то это окажет поддержку ценам на нефть.