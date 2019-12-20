МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 0,46%, до 7,14 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,27%, до 97,56 доллара, "Новатэка" — росли в цене на 0,24%, до 208,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,26%, до 8,05 доллара, "Газпром нефти" — на 0,22%, до 34,12 доллара.

Цена бумаг ВТБ не изменялась и была на уровне предыдущего закрытия 1,48 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,17%, до 15,79 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,35%, до 21,07 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,56%, до 31,7 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,3%, до 14,8 доллара, НЛМК — дорожали на 0,18%, до 22,58 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 1,05%, до 11,75 доллара, "Ленты" — на 1,54%, до 3,13 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,56%, до 4,75 доллара.