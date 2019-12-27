МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу на усилении оптимизма вокруг экономики США, которые являются одним из крупнейших в мире потребителей "черного золота", свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.45 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15%, до 68,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 61,84 доллара за баррель.

Как пишет агентство Рейтер, участники торгов обратили внимание на исследование Mastercard. Данный доклад показал, что онлайн-продажи в праздничный период в США (с Дня Благодарения до Рождества) выросли на 18,8% по сравнению с показателем годичной давности и достигли рекордно высокого показателя. При этом общие розничные продажи в стране в данный период, за исключением автомобилей, выросли на 3,4%.

Эти данные помогли укрепить оптимизм относительно перспектив крупнейшей мировой экономики. Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство, считает, что "не очень похоже, чтобы американские потребители ужимались в расходах, что позитивно и для нефти тоже".