МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 30 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) -1,9% 1%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Испании (г/г) 0,4%

 

 
11:00 EUR Испания — ВВП Испании (кв/кв) (3кв2019) 0,4% 0,4%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (декабрь) 0,5% 1%
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 41,2 тыс

 

 
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,29%

 

 
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь) -66,53 млрд долл -68,75 млрд долл
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (ноябрь) 0,7%

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (декабрь) 46,3 47,9
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (ноябрь) -1,7% 1,5%
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -22,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 536,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 286,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 12,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -18,7 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -36,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -47,8 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -67,6 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (декабрь) 45,6

 

 

 

 

 RUB Татнефть — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 19.12.2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019

 

 

 RUB МТС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин) — див-д 2018 8,68 (1П2019) + 13,25 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — ВОСА (реестр закрыт 06.12.2019, в заочной форме, див-ды 3кв2019) 0,016042926012 — див-д 2018 0,00880960765 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB ФосАгро — реестр для ВОСА (24.01.2020, в заочной форме, див-ды 9м2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.02.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — СД (о внесении изменений в положение о мотивации труда менеджмента)

 

 

 

 

 

 

 RUB МОЭСК — СД (о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020)

 

 

 

 