МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент России подписал закон, ограничивающий сферу деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию до 2025 года на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, за рядом исключений.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, после чего создание новых ГУПов и МУПов запрещается, за исключением отдельных случаев. Исключение сделано для унитарных предприятий (УП), созданных в соответствии с федеральными законами, актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, СВР, ФСБ, МВД, ФСО, МЧС, Росгвардии и некоторых других федеральных ведомств.

Помимо этого, УП можно будет создавать для обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и для осуществления деятельности в сферах естественных монополий, в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, в области обращения с радиоактивными отходами, а также для осуществления деятельности за рубежом.

Кроме того, правительство РФ по мотивированному представлению главы региона будет вправе принять решение о создании или сохранении УП, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения в регионе. На рынках, находящихся в состоянии конкуренции, деятельность всех УП, кроме созданных федеральными органами исполнительной власти, должна соответствовать устанавливаемым требованиям, а выручка от иной коммерческой деятельности не должна превышать 10% от совокупной выручки за год.

ГУПы и МУПы на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, в отношении которых учредителем не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 года, подлежат ликвидации в судебном порядке по иску ФАС. В случае перехода товарного рынка в РФ в состояние конкурентного рынка, в том числе из состояния естественной монополии, ФАС выдаст предписание учредителю УП, которое осуществляет деятельность на нем, о необходимости его ликвидации или реорганизации.