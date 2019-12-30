МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на данных о недельном снижении запасов сырья в США и опасениях за ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.16 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,22% — до 67,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 61,78 доллара за баррель.

С конца прошлой недели поддержку ценам на нефть оказывает статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, снизились на 5,5 миллиона баррелей, хотя ожидалось сокращение всего на 1,7 миллиона баррелей.

"В последнее время есть несколько драйверов для цен на нефть: оптимизм в торговле, значительное сокращение запасов сырья в США, снижение курса доллара и удары в Ираке", — прокомментировала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

В конце прошлой недели в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия стали ответом на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих.