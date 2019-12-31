МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Аналитики, предсказывавшие рост цен на золото в 2019 году, оказались правы: цены желтого металла после многолетней стагнации летом развернулись к росту и галопировали вплоть до октября. К концу года они немного опустились, но это ненадолго, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты: в условиях торговых войн и международных санкций золото становится не только подходящей "тихой гаванью" для капитала, но и возвращает себе подзабытый было статус универсального платежного средства.

"Как показывает практика, золото в современном мире — это один из немногих эффективных способов обойти международные санкции, в том числе и со стороны США", — заявил старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. Он привел в пример Венесуэлу, которая, столкнувшись с санкциями и блокировкой валютных счетов в условиях острого политического и экономического кризиса, с помощью золотого запаса смогла решить часть своих проблем.

Впрочем, это удалось Венесуэле не полностью: часть ее золота оказалась заблокирована в Банке Англии, где оно хранилось. Поэтому эксперты прогнозируют не только рост интереса к вложениям в золото, но и стремление государств репатриировать свои запасы, если они хранятся за рубежом.

РАЗВОРОТ К РОСТУ

Цены на золото сохранялись в диапазоне 1050-1400 долларов за унцию на протяжении шести лет, но летом прошлого года перешли к росту, достигнув самой высокой планки – 1552 доллара за унцию — в начале сентября в разгаре торгового конфликта между США и Китаем.

"Ралли отчасти способствовала нестабильность на американском рынке акций, однако основной причиной было снижение ставки ФРС, что повлекло за собой падение доходности по облигациям, причем не только по американским, но и по облигациям многих развитых государств", — отмечает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Рост рынка облигаций с отрицательными ставками в Европе и Японии, по его словам, также способствовал позитиву в золоте.

Свою роль сыграло и вступление в силу в марте 2019 года правил европейского банковского регулирования "Базель-3", считает аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Она отметила, что золото после этого вновь стало безрисковым активом первого уровня, и спрос на него со стороны банков сразу вырос.

С середины 2019 года уверенно набирал обороты и инвестиционный спрос. В сентябре притоки в обеспеченные золотом фонды (ETF) пробили исторический объем в 2791 тонну, который был ранее зарегистрирован в конце 2012 года.

Активно пополняли свои резервы золотом и Центробанки. Не стала исключением и Россия, которая продолжила наращивать свой золотой запас. Очевидной причиной этому стала затянувшаяся эпоха охлаждения отношений с Западом, сопровождающаяся неослабевающим санкционным давлением, и взятый страной курс на дедолларизацию, уверены эксперты.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПАЛЛАДИЙ

Настоящий сюрприз в 2019 году преподнес палладий, который не только не уступил золоту отвоеванное годом ранее первенство на рынке, но даже превысил исторический рекорд желтого металла, добравшись в начале декабря до планки в 1914 долларов за унцию. Максимальная стоимость золота, зафиксированная в сентябре 2011 года, составляет 1911,6 доллара за унцию.

Но и это не предел: в начале ноября эксперты, опрошенные агентством "Прайм", говорили, что к концу года стоимость палладия может перешагнуть и через 2 тысячи долларов. Правда, спрос на этот металл имеет уже иную природу.

Аналитики связывали ралли палладия с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. Металл используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на палладий продолжит расти.

БУМ M&A

Оживление на рынке металла в 2019 году сопровождалось настоящим бумом миллиардных сделок по слиянию и поглощению. Мировые лидеры — Barrick Gold и Newmont Mining – каждый приросли новой компанией и поменялись местами в рейтинге. При этом они создали долгожданное совместное предприятие для разработки активов в Неваде.

Кроме этого, Barrick выкупил свою дочернюю структуру Acacia Mining, которая является крупнейшим золотодобытчиком Танзании, и уже нацелился на слияние с Freeport-McMoran, которая осваивает одно из крупнейших в мире месторождений — медно-золотое Грасберг в Индонезии.

Российский лидер, занимающий четвертое место в мировом золотом рейтинге — "Полюс" — продолжал разведку на крупнейшем в мире месторождении золота "Сухой Лог", пожиная плоды с ранее запущенного Наталкинского месторождения.

А еще один крупный российский производитель золота "Высочайший" может стать героем-2020: в новом году ожидается отложенное ранее IPO компании, доли в которой являются желанной целью как российских, так и зарубежных, в том числе китайских инвесторов.