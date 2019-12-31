МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются более чем на 1% в преддверии Нового года, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,17% — до 65,89 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,28%, до 60,89 доллара за баррель.

Объем торгов между рождественскими и новогодними праздниками остается низким. Во вторник многие биржи заканчивают работу раньше обычного, а другие уже закрыты. В среду основные мировые рынки не будут работать в связи с празднованием Нового года.

Цены на нефть продолжают уверенно опускаться после роста, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке после воскресных авиаударов США по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии.

"Учитывая, что Ирак является второй по величине страной ОПЕК по добыче нефти, объем которой составляет около 4,6 миллиона баррелей в день. Спрос может увеличиться из-за сохранения рисков, что напряженность может быть длительной", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).