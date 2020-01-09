МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост индекса РТС в праздничные дни и достижение им исторического максимума 7-летней давности связаны, прежде всего, с удорожанием нефти из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также с укреплением рубля и положительными макроэкономическими данными в России, считают опрошенные "Прайм" эксперты. При этом они не исключают его коррекции уже в январе при поступлении негативных сигналов.

Первый рабочий день 2020 года был отмечен ростом индекса РТС почти до 7-летнего максимума. Утром он преодолел психологическую отметку в 1600 пунктов, что произошло впервые с февраля 2013 года. В целом индекс РТС рос в течение всех праздничных дней, в конце года также демонстрировал позитивную динамику. По итогам 2019 года индикатор вырос почти на 45%.

По индексу Мосбиржи рост также присутствует, но он не был столь значительным – как во время новогодних праздников, так и в течение всего прошлого года. На котировки повлиял взлет и падение акций "Мечела" – в среду они подскочили на 31% (обычные) и на 18% (привилегированные), однако в четверг обе бумаги скорректировались примерно на 5%.

НЕФТЯНОЕ ВЛИЯНИЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты связывают рост российского рынка акций в целом и долларового индекса РТС в частности со взлетом цен на нефть, произошедшим в праздники. Несколько дней назад американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска. На этом фоне нефть взлетела до 70 долларов за баррель марки Brent, однако затем перешла к небольшому снижению. В настоящее время марка торгуется около 65 долларов за баррель – это близко к тому, что было в конце прошлого года.

"Котировки "черного золота" ранее в январе обновили многомесячные максимумы на фоне геополитических опасений, но затем растеряли отвоеванные позиции. Высокие цены на нефть также помогли укрепиться и рублю, который оказал дополнительную поддержку РТС", — комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Кроме того, есть инерция роста из-за преимуществ финансовой и макроситуации в России — замедления инфляции, укрепления рубля, низкого внешнего долга особенно на фоне проблем других стран, таких как Турция и Аргентина, например", — высказал мнение старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Эксперты напоминают, что индекс РТС еще с середины декабря находится в зоне перекупленности, поэтому инвесторы в целом готовы к коррекции при поступлении негативных сигналов. Среди потенциальных факторов для продаж – неспособность нефтяных котировок вернуться к январским максимумам, снижение мирового аппетита к риску (невпечатляющий сезон квартальных отчетностей или макроэкономические данные, затруднения в торговом вопросе). Опасность коррекции станет еще более актуальной в середине января, полагает Кожухова.

"Не имеет смысла закрывать "длинные" позиции без поступления соответствующих сигналов. Ожидать развития нисходящей коррекции по индексу РТС в район 1430-1490 пунктов в ближайшие дни стоит при неспособности подняться выше 1600 пунктов и закреплении ниже поддержки 1550 пунктов. Способность устоять выше 1600 пунктов наверняка подтолкнет индикатор к 1640 пунктам – пикам начала 2013 года, где он встретится с сильным районом сопротивлений", — прогнозирует она.

В целом долларовый РТС в большей степени, нежели индекс Мосбиржи, зависит от внешних факторов, поэтому на него могут повлиять как геополитическая ситуация, так и внешняя конъюнктура в целом. Так, на глобальные рынки влияют торговые войны, но Россия пока находится от них в стороне, а вот другие факторы – например, санкционные – гораздо важнее.

По словам Суверова, коррекция может быть связана с возможным принятием Конгрессом США новых антироссийских санкций, особенно если они коснутся инвестиций в ОФЗ. В целом же рост индекса РТС может продолжиться в первом квартале, и не исключено, что он прибавит еще 5-7%, прогнозирует эксперт.