МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают слабую положительную динамику в четверг после резкого падения днем ранее, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.25 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% — до 65,5 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,22%, до 59,74 доллара за баррель.

В четверг на рынке нефти наблюдается коррекционная динамика после резких скачков в цене, вызванных напряженностью на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана.

Ранее резкий рост цен на сырье, доходивший до 3%, наблюдался после того, как Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе. За этим последовало снижение до 5% после того, как президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации и сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана.

Теперь внимание инвесторов снова переключилось на торговые отношения США и КНР. Так, в четверг официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн сказал, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки.