МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.

В пресс-службе "Мегафона" пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам.

В свою очередь в "Вымпелкоме" сообщили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.

В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости.

По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, более 70% абонентов находятся на пакетных тарифных планах. "Что касается повышения на архивных тарифах, то сейчас это предпринимают практически все операторы, пересаживая абонентов на тарифы с большим включенным пакетом услуг: интернета, голоса, смс; и с большей ценовой характеристикой, чтобы увеличивать выручку как с отдельного оператора, так и по стране в целом. Я думаю, что по большому счету это коснется до четверти пользователей абонентской базы", — рассказал он РИА Новости.

Вместе с тем, как ранее сообщало аналитическое агентство Content Review, операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги — это обусловлено, в том числе, затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу Content Review, в 2020 году услуги мобильной связи в РФ могут подорожать на 17-18%.