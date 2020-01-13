МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не показывают заметной динамики утром в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.58 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent оставалась на уровне прошлого закрытия в 64,98 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,08%, до 59,09 доллара за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться в центре внимания нефтяного рынка. В конце прошлой недели геополитическая напряженность между США и Ираном несколько ослабла, что снизило риски перебоев поставок сырья. Ранее, в среду, президент США Дональд Трамп заявил, что ограничится санкциями в отношении Ирана, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке.

Инвесторы продолжают следить и за торговыми отношениями Вашингтона и Пекина. Премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января совершит визит в США для подписания первой части торговой сделки. Стороны 13 декабря объявили, что согласовали текст первой части торгового соглашения. В его рамках страны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.