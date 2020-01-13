МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно опускаются вечером в понедельник после невнятной утренней и дневной динамики — на фоне ослабления напряжённости между США и Ираном, которое уменьшило риски возникновения перебоев с поставками сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,75%, до 64,49 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,15%, до 58,36 доллара за баррель.

Если ранее в понедельник цены на нефть начали было стабилизироваться после пяти торговых сессий снижения, то с открытием торгов в США несколькими минутами ранее котировки резко упали и сейчас торгуются в "красной зоне".

Инвесторы продолжают продавать нефть после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США ограничатся введением санкций в ответ на удар Ирана по американским целям в Ираке.

Международный нефтяной стратег BNP Paribas Харри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что цены на нефть еще некоторое время будут нестабильными из-за деэскалации конфликта США и Ирана.

При этом он не ожидает коррекции вверх даже в случае успешного проведения встречи представителей США и Китая в ближайшие дни, когда ожидается подписание первой части торгового соглашения Вашингтона и Пекина. Чилингирян полагает, что это соглашение потеряло значение для нефтяных котировок и не обеспечит скачка цен.