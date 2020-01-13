МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российская валюта вечером в понедельник усилила снижение против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти.

Оценка Минфином РФ объема покупок валюты в январе-феврале в рамках бюджетного правила добавила давления на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.08 мск повышался на 22 копейки, до 61,28 рубля, курс евро — на 33 копейки, до уровня 68,23 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером снижался после утренних попыток удержаться около максимумов с начала 2018 года.

Вначале давление на российскую валюту пришло от оценок Минфина РФ относительно объема покупок валюты в январе-феврале в рамках бюджетного правила.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля 2020 года составит 309,9 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день. В период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года объем таких покупок должен был составить 195,5 миллиарда рублей — по 9,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза. При этом операции увеличиваются ежедневно на 2,8 миллиарда рублей из-за отложенных покупок валюты.

Вторая волна снижения рубля была обусловлена уходом нефтяных котировок в направлении отметки 64 доллара за баррель сорта Brent (-0,9%, до 64,3 доллара). Инвесторы продолжают продавать нефть после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США ограничатся введением экономических санкций в ответ на ракетный удар Ирана по американским целям в Ираке.

В итоге, доллар и евро вечером прибавляют к рублю 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль начинает неделю умеренным ослаблением, постепенно покидая зону праздничной перекупленности, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Вслед за некоторым снижением остроты конфликта США и Ирана, внимание рынков возвращается в плоскость заключения торгового соглашения между Штатами и КНР. Ожидаем, что во вторник курс доллара будет находиться в диапазоне 61-61,6 рубля", — добавил он.

Рубль негативно отреагировал на новость о наращивании ежедневного объема покупок валюты для Минфина РФ примерно в два раза, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Впрочем, существенного ослабления рубля не будет, так как экспортёры начинают конвертацию валютной прибыли для уплаты в бюджет январских налогов, полагает он.