МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром не показывают единой динамики, рынки ожидают подписания первой фазы торгового соглашения Китая и США, а также статистику по запасам нефти в Штатах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5%, до 64,23 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — оставалась на уровне прошлого закрытия в 58,08 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов оба показателя слабо снижались.

Трейдеры ожидают подписания первой фазы торгового соглашения КНР и США на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по экономике страны влияют на ожидания по спросу на нефть, что отражается в ценах.

В среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики ожидают, что за прошлую неделю показатель сократился на 0,8 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 1,2 миллиона баррелей. В ночь на среду будет опубликована оценка Американского института нефти (API) по недельным запасам.