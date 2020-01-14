МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером коррекционно растут после шести торговых сессий снижения, вызванных неопределенностью ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,81%, до 64,72 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,34%, до 58,28 доллара за баррель.

Цены на нефть ранее во вторник стали стабилизироваться после шести торговых сессий снижения подряд. Давление на стоимость нефти оказало ослабление напряжённости между США и Ираном, вызванной ликвидацией Штатами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Теперь внимание инвесторов частично переместилось на подписание первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое должно состояться в ближайшие дни. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для этого уже прибыл в США. Согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, Штаты после этого сразу приступят к переговорам о второй части договора.

Кроме того, позднее во вторник минэнерго США опубликует ежемесячный краткосрочный прогноз цен на нефть на 2020 и 2021 год. В декабре управление энергетической информации минэнерго США (EIA) ожидало, что средняя цена на нефть марки Brent в 2020 году составит 60,51 доллара за баррель, на WTI — 55,01 доллара.