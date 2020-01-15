МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения в среду вечером после публикации данных минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, основные марки дешевеют уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,13%, до 63,76 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — также на 1,13%, до 57,57 доллара за баррель.

Цены на нефть резко опустились после того, как минэнерго США сообщило об увеличении запасов дистилляторов на 8,2 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя только на 1,2 миллиона баррелей. Запасы бензина также увеличились сильнее прогноза в 3,4 миллиона, на 6,7 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за минувшую неделю уменьшились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 441,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали сокращения этих запасов на 0,5 миллиона баррелей.

Давление на котировки также продолжает оказывать развитие торгового конфликта США и Китая. Инвесторы обратили внимание на заявление главы американского минфина Стивена Мнучина о том, что США сохранят пошлины в отношении китайских товаров до заключения второй части торгового соглашения. Китай — крупнейший в мире потребитель нефти.