МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают расти в четверг вечером на фоне оптимизма вокруг подписания торгового соглашения США и Китая, трейдеры также обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 64,5 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,67%, до 58,2 доллара за баррель.

Цены на нефть растут после подписания первой части торгового соглашения США и Китая, которое состоялось в среду вечером. Согласно договору, Китай обязан увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, включая и энергоносители.

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по торговле страны отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.

При этом спрос на сырье также поддерживает опубликованный ранее в среду доклад МЭА, согласно которому перевыполнение сделки ОПЕК+ в декабре составило 81% против 61% месяцем ранее, а общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в отчетном периоде снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки.

Поддержку ценам на нефть также оказало сохранение прогноза по росту спроса на сырье в 2020 году. МЭА полагает, что рост спроса на нефть составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.