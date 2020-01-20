МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.15 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 65,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,14%, до 59,25 доллара за баррель.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводить агентство Рейтер, считает, что если ситуация в Ливии не изменится, то это существенно для рынка, и он "прав в своей реакции в виде повышения цен".