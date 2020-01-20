МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером на опасениях вокруг перебоев в поставках сырья из Ливии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.43 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 65,11 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,14%, до 58,66 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на сообщение СМИ о том, что Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) заявила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях "Шарара" (Sharara) и "Эль-Филь" (El Feel).

В минувшие выходные NOC объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке отгрузки нефти в пяти портах.

"Длительной дестабилизации в Ливии будет достаточно, чтобы ограничить профицит на мировом рынке нефти в первом квартале 2020 года", — отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение приводит агентство Рейтер.