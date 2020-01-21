МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером устремились к нулевой динамике на снижении опасений возможности возникновения перебоев с поставками этого сырья из Ливии, которые могут быть скомпенсированы экспортом из США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.37 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,35%, до 64,97 доллара за баррель, а стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI вышла на уровень предыдущего закрытия в 58,58 доллара за баррель.

Днём котировки этих марок падали более чем на 1% после резкого роста накануне — опасения перебоев поставок нефти из Ливии, появившиеся после новостей о блокировании в этой стране элементов нефтяной инфраструктуры, снизились, так как, исходя из имеющихся данных, мировой рынок нефти сможет в случае необходимости компенсировать эти поставки.

"Участники торгов, похоже, меньше беспокоятся о запасах нефти на Ближнем Востоке или о перебоях с поставками благодаря росту добычи нефти в США в последние несколько лет", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.

Накануне "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), опубликовала данные, согласно которым добыча нефти в США в ноябре выросла на 4,9%, до 13,3 миллиона баррелей в сутки. А в годовом выражении США нарастили добычу почти на 11%.