МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля сдает позиции вместе с ценами на нефть и снижением интереса к рисковым активам, доллар поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск среды рос на 15 копеек — до 62,03 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 68,74 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% — до 64,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ УМЕРЕННО СНИЖАЕТСЯ

Курс рубля после небольшого укрепления на утренних торгах перешел к снижению в парах с долларом и евро. В результате ослабления национальной валюты доллар смог подняться выше 62 рублей впервые с 6 января.

Локальный валютный рынок продолжает выглядеть разбалансированным в пользу покупателей валюты, отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

"К снижению рейтинга Гонконга добавилось активное обсуждение новой вспышки вирусной инфекции в Китае. СМИ проводят аналогии с нетипичной пневмонией 2002-го года и уже строят сценарии замедления ВВП Китая, что негативно воспринимается инвестиционным сообществом", — характеризует внешний фон эксперт.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения. Вирус уже распространился за пределы Китая.

Курс рубля, как правило, в краткосрочном периоде движется однонаправленно по отношению к динамике российского фондового рынка и цен на сырье, также замечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Утром на рынке был рост, затем возобновилось снижение. Основная проблема – сенатское судебное разбирательство в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, инициированного конгрессменами-демократами. Ухудшился и новостной фон ведущих СМИ, много внимание уделяется вспышке коронавируса в КНР", — считает аналитик.

"Возобновившееся снижение нефтяных котировок и смена настроений в сегменте валют развивающихся рынков стали основными факторами давления на курс национальной валюты. Не оказало поддержки рублю и объявление нового состава правительства, так как весь позитив от его формирования был уже отыгран ранее", — указывает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка по-прежнему ожидает курс российской валюты в диапазоне 61,60-62,35 рубля за доллар и 68,30-69 рублей за евро, с возможным движением в сторону верхней границы диапазона.

Российская валюта может потерять еще порядка 25-50 копеек, считает Дроздов из "Финама".

Осин из "Фридом Финанс" считает, что курс рубля продолжит снижение в течение торгов среды. Целевой диапазон по доллару — 61,6-62,45 рубля, прогнозирует он.