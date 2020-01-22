МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером более чем на 2% на рисках вокруг снижения спроса на сырье после комментариев Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.45 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,03%, до 63,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,45%, до 56,95 доллара за баррель.

Ранее в среду во время заседания Всемирного экономического форума в Давосе глава МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol) заявил агентству Рейтер, что он ожидает переизбытка нефти на рынке в первой половине текущего года. Соответствующее заявление оказало давление на котировки нефти и ослабило опасения относительно возможного возникновения перебоев с поставками нефти из Ливии.

Трейдеры также ожидают статданных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 1,4 миллиона баррелей.