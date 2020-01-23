МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается третий день подряд на растущих опасениях относительно распространения нового типа коронавируса за пределами КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.08 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,61%, до 62,19 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,89%, до 55,67 доллара за баррель.

Участники рынка пытаются оценить экономические риски от распространения вызывающего пневмонию нового коронавируса. Инвесторы опасаются эпидемии, которая негативно отразится на туризме, окажет давление на экономику и затронет спрос на нефть.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая составляет 571 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. При этом он уже распространился за пределы Китая — случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

"Исходя из исторических данных по динамике цен на нефть, мы считаем, что ценовой шок может достичь 5 долларов за баррель, если кризис перерастет в эпидемию, похожую на атипичную пневмонию (SARS) в 2002-2003 годах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPM Commodities Research.

Дополнительным негативным фактором стала публикация Американским институтом нефти (API) данных о росте запасов в США за прошлую неделю на 1,57 миллиона баррелей после повышения на 1,1 миллион баррелей неделей ранее. Теперь трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о сокращении показателя на 1 миллион баррелей.