МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с коронавирусом оказывает влияние на мировые рынки и ряд секторов экономики, прежде всего, туризм и авиаперевозки, однако долгосрочным его пока назвать нельзя, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. По их мнению, все будет зависеть от того, как быстро удастся взять эпидемию под контроль. Сейчас власти действуют оперативнее, чем в случае с атипичной пневмонией в 2003 году, поэтому все шансы на позитивный исход есть.

Мировые фондовые рынки на этой неделе оказались под давлением на фоне ситуации со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. Информация о массовом заболевании пневмонией неизвестного происхождения появилась в конце прошлого года, и теперь, по последним данным, только в Китае зафиксировано более 600 заболевших, а число умерших приближается к 20.

При этом вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. В российских аэропортах усилен контроль за здоровьем приезжающих, в первую очередь, из КНР и азиатского региона. Однако об обнаружении случаев заболевания коронавирусом в РФ пока не сообщается.

В самом Китае отменяются массовые мероприятия и полностью изолированы уже два города – Ухань и Хуанган. Страна поддерживает контакты с ВОЗ и другими странами, многие из которых уже призвали своих граждан воздержаться от поездок в КНР.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ

Ситуация начинает оказывать существенное влияние на фондовые рынки. Азиатские биржи уже несколько дней закрываются в минусе, а в четверг китайские индексы упали на 2-3%. Многие аналитики называют это худшим закрытием перед китайским Новым лунным годом за всю историю. Падают и европейские, и российские индексы, но более умеренными темпами.

Инвесторы оценивают экономические последствия распространения коронавируса. Рынки опасаются эпидемии, которая может негативно отразиться на туризме и мировой экономике в целом. Цены на нефть также снижаются, зато дорожают так называемые активы-убежища: золото и японская иена.

Основное влияние коронавируса пока сосредоточено в регионе, где наблюдается вспышка заболевания – Южной Азии. Пока это Китай и сырьевые рынки, подвязанные на китайский спрос. Однако растут опасения инвесторов относительно возможности распространения инфекции в других регионах на фоне появления заболевших в других странах, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Плюс к этому традиционно во время празднования Нового года по лунному календарю многие жители КНР отправляются в поездки за рубеж, что может поспособствовать дальнейшему распространению данного вируса", — говорит он.

Это ведет к снижению аппетита к рисковым активам и оказывает давление на широкий спектр инструментов, от акций до сырья и валют, считает эксперт.

В свою очередь, старший управляющий активами УК "Атон менеджмент" Исуф Ацканов далек от алармистских настроений.

"Я бы не сказал, что большинство инвесторов серьезно оценивает этот риск на данном этапе. Это то, что можно назвать "новостной риск" – заголовок, который может испортить настроение, но пока не меняет инвестиционного плана", — говорит он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова высказывает мнение, что инвесторам в условиях перегретых фондовых рынков, прежде всего, был нужен повод для коррекции, которого долгое время не давали ни макроэкономические данные (из США, Европы и Китая), ни торговые новости (первый этап соглашения США и КНР все же был подписан). В связи с этим новости о вирусе стали хорошим поводом для долгожданной фиксации прибыли.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Случай с коронавирусом не первый в новейшей истории. Эпидемия атипичной пневмонии (SARS), вызванная аналогичным вирусом, принесла существенные потрясения на азиатские рынки в 2002-2003 годах, когда в мире заразилось около 8500 человек и более 800 скончались. Последний из подобных случаев — это эпидемия вируса H1N1 в 2009, получившего название "свиного гриппа", напомнил руководитель аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

"История подобных эпидемий показывает, что на первом этапе рынки и инвесторы остро реагируют на новости, ожидая, что распространение вируса может получить взрывной характер и привести к пандемии. Данный сценарий полностью исключать нельзя, но его вероятность невысока", — считает эксперт.

Ацканов указал, что и в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии имела ограниченный и непродолжительный эффект на рынок и глобальную экономику. В этот раз власти среагировали оперативнее, чем тогда, есть шансы, что все сойдет на нет достаточно быстро, полагает он.

Сейчас ситуация также будет зависеть от того, удастся ли сдержать распространение вируса. Пока азиатский негатив оказывает давление на рынки развивающихся стран, включая Россию, однако взгляд рынка на риски, связанные с вирусом, может достаточно быстро измениться.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Официальных предостережений от поездок в Китай от российского МИД пока не поступало, однако власти советуют гражданам воздержаться от посещения этой страны и приостанавливают визиты туда на местном уровне. Опасения по поводу сокращения мирового турпотока ведут к удешевлению нефти, поскольку инвесторы опасаются снижения спроса на авиатопливо.

За последние три сессии рынок энергоносителей потерял чуть менее 5%, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 62 долларов за баррель, напомнил Зварич.

"Туризм, сектор транспорта, сектор продаж, и прежде всего премиум-сегмент, могут оказаться под давлением при распространении вируса. Новости о коронавирусе, по мнению ряда экспертов, оказывают давление на цены на нефть. Однако мы видим снижение потребление углеводородов возможным только при сценарии пандемии. От экспертов ВОЗ пока не поступало официальных выводов по новому типу коронавируса, и они продолжают оценивать степень его опасности", — говорит Красноженов.

Основная угроза, безусловно, сосредоточена в секторе авиаперевозок и туризма, согласна Кожухова. Фармкомпании среднесрочно могут выиграть при более серьезном распространении вируса и необходимости массового производства антивирусных препаратов. В остальном с инвестиционной точки зрения поддержку при неблагоприятном сценарии будут получать защитные активы вроде золота, в то время как спрос на остальные товары и услуги окажется под угрозой ослабления, полагает она.

Ацканов считает, что долгосрочно нет возможности серьезных сдвигов по сегментам экономики. "А те движения по отдельным активам, что мы сейчас наблюдаем, можно отнести к спекулятивным. Это касается и акций ряда компаний, специализирующихся на разработке вакцин", — заключил он.