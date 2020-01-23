МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Эксперты долгового рынка обратили внимание на крупную заявку в размере 58 миллиардов рублей на состоявшемся накануне аукционе Минфина России по размещению облигаций федерального займа: крупнейшую из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном мог выставить инвестор в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.

Минфин России на двух аукционах в среду разместил в общей сложности ОФЗ на 85 миллиардов рублей. На первом аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 58,42 миллиарда рублей при спросе в 98,8 миллиарда, на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 26,744 миллиарда рублей при спросе в 50,376 миллиарда рублей.

Аукционы Минфина прошли очень удачно, однако больше всего привлекла внимание одна заявка объемом 58 миллиардов на первом аукционе в бумаге с фиксированным доходом, которая вдобавок была закрыта с дисконтом в 2 базисных пунктов ко вторичному рынку, написали в обзоре аналитики Росбанка.

"Результаты аукциона ОФЗ 26229 удивили нас. Из общей суммы проданных бумаг номинальным объемом 58,4 миллиарда рублей облигации на 58 миллиардов рублей были размещены в рамках одной заявки. Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном", — также обратили внимание аналитики "ВТБ Капитала".

"Полагаем, что заявку разместил крупный держатель флоутера ОФЗ 29011, решивший заранее инвестировать ожидаемый приток от погашения, предстоящего на следующей неделе (на сумму 250 миллиардов рублей, что является крупнейшим погашением ОФЗ в этом году)", — добавили эксперты "ВТБ Капитала".

На крупную заявку на аукционе по размещению ОФЗ 26229 обратили внимание и аналитики банка "Уралсиб". "Результаты аукциона выглядят не столько успешными, сколько удивительными: было удовлетворено всего три заявки, одна из которых на 58 миллиардов рублей. То есть, по сути, один участник купил весь доразмещенный объем… Несмотря на то что выпуск был продан в одни руки, это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены", — написала руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина.

Совокупно на двух аукционах Минфину удалось привлечь 85 миллиардов рублей, что значительно больше 55,5 миллиардов рублей, которые необходимы в расчете на одну аукционную неделю для выполнения квартального плана. Учитывая, что весь объем ОФЗ 26229 был выкуплен одним инвестором, результаты не слишком показательны, отметила она.