МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дорожали на 1,07%, до 7,68 доллара, "Лукойла" — на 1,32%, до 107,55 доллара, "Новатэка" — на 0,78%, до 194,8 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,85%, до 7,75 доллара, "Газпром нефти" — на 0,82%, до 36,7 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличивалась на 1,42%, до 1,57 доллара, Сбербанка — на 1,54%, до 17,26 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,11%, до 23,12 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 1,78%, до 34,52 доллара, "Северстали" — на 1,39%, до 15,64 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 23,46 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 2,67%, до 13,85 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,08%, до 3,11 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2%, до 5,75 доллара.