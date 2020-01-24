МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером снижается против доллара и евро, растеряв утренний и дневной рост.

Провал рынка нефти более чем на 2% — к минимумам за 2,5 месяца (около 60,26 доллара) оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.00 мск повышался на 24 копейки, до 62,15 рубля, курс евро — на 11 копеек до уровня 68,53 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение торгов пятницы доллар опускался до 61,72 рубля, евро — до 68,11 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером теряет против доллара и евро, отыгрывая ускорившееся вечером бегство от риска.

Так, биржевые индексы США после утренних попыток роста перешли вечером к снижению на 0,7-1,1%.

Давление на курс рубля оказывало и падение цены нефти на 2,6%, до 60,44 доллара за баррель. Покупатели нефтяных фьючерсов по-прежнему малоактивны из-за опасений вокруг коронавируса.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным китайских СМИ, число зараженных в Китае составляет около 900 человек, 26 пациентов скончались. При этом случаи заболевания зарегистрированы и в нескольких других странах.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти опустилась в район уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник курс рубля будет формироваться в диапазоне 61,6-62,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер". С одной стороны, фактор традиционной поддержки нацвалюты в виде налогового периода прекратит свое действие, отметил он

"С другой стороны, более существенное усиление рыночного пессимизма не выглядит столь вероятным. Эскалация "вирусной" проблемы в Китае может замедлиться – ВОЗ воздержалась от установления режима чрезвычайного положения. Также продолжающийся сезон отчетности американских компаний сейчас не дает поводов для усиления рыночных распродаж и, соответственно, более масштабного сокращения аппетитов к покупке риска, в том числе и российских активов", — сказал Покатович.

Уже в понедельник объем предложения валюты со стороны экспортеров снизится, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате давление на национальную валюту усилится. Негатив, как со стороны внешних факторов, так и со стороны внутренних, может поспособствовать активизации продаж российской валюты. В результате в рамках следующей недели доллар попробует закрепиться в диапазоне 62–63 рубля и сделать существенный шаг к его верхней границе", — оценил он.