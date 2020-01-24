МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам относительно уровня закрытия пятницы и роста рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 0,3%, до 3155 пунктов, РТС — на 0,9% до 1615 пунктов.

Цена на нефть марки Brent повысится почти на 2 доллара, в район уровня 62,3 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного выше отметки 1,1 доллара, курс доллара снизится на 40 копеек, до 61,8 рубля, евро — на 30 копеек, до 68,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Андрей Манько из РИА Рейтинга отмечает, что на следующей неделе состоятся два достаточно важных события – решение по процентной ставке ФРС и голосование в европарламенте по вопросу Brexit. Однако эти события вряд ли принесут сюрпризы и они уже полностью учтены рынком, полагает он. Как итог, основные движения валютной пары (EUR/USD) останутся в диапазоне 1,10–1,11, полагает эксперт.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранение ставки ФРС США на текущем уровне, что уже заложено в котировках, основное внимание инвесторов привлекут комментарии, относящиеся к наращиванию баланса ФРС. "Если регулятор даст сигнал к паузе в накачивании системы ликвидностью, указывая на нормализацию ставок, это может привести к волне распродаж в высокорисковых активах. Если же рынки получат указание на продолжение вливания ликвидности, это может привести к обновлению основными мировыми индексами локальных максимумов", — добавляет он.

После бессодержательного заседания Европейского центрального банка мы, вероятно, станем свидетелями столь же пресного заседания ФРС США, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Единственной интригой является переход прав голоса от Эстер Джордж (Канзас) и Эрика Розенгрена (Бостон) к Лоретте Местер (Кливленд) и Патрику Харкеру (Филадельфия). Первые два банкира почти весь прошлый год играли роль "ястребов", но в конце концов смягчили позиции. Местер и Харкер также неодобрительно высказывались по поводу смягчения монетарной политики, и в этой связи могут стать новыми "ястребами", — обращает внимание он на перестановки в ФРС.

Основные факторы, влияющие на котировки нефти на предстоящей неделе, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, не претерпят серьезных изменений. "С одной стороны, в Китае наступают новогодние праздники, что вкупе с распространением нового вируса может сдерживать рост котировок. С другой стороны, статистика по добыче и запасом в США в последние недели выходит нейтральной, и предстоящая неделя, скорее всего, не станет исключением", — говорит Манько.

Ситуация в Ливии пока далека от разрешения, и добыча нефти в этой стране остается на крайне низком уровне, обращает внимание аналитик. Он отмечает, что в первом квартале начали действовать новые квоты ОПЕК+, и ближе к концу следующей недели могут появиться первые подробности об их выполнении. Таким образом, цены на нефть немного вырастут и будут стремиться к уровню в 62-63 доллара за баррель марки Brent, прогнозирует эксперт.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На будущей неделе настроения на российском рынке акций будут определяться развитием ситуации с китайским коронавирусом, информационным фоном по торговым "фронтам" США, ценовой динамикой в нефти, сигналами со стороны монетарных регуляторов, а также ключевой макростатистикой, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к уровню 3200 пунктов, но закрепиться выше него будет сложно, полагает Манько из РИА Рейтинга.

"На прошедшей неделе индекс Мосбиржи преодолевал отметку 3200 пунктов, как и ожидалось. Однако ухудшение внешнего фона, связанное с распространением нового коронавируса в Китае, привело рынок к коррекции. Кроме того, существуют беспокойства, что новое правительство может увеличить налоговую нагрузку как на потребителей, так и на производителей для финансирования национальных проектов. Эти факторы продолжат оказывать влияние на рынок и на предстоящей неделе", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"В случае прояснения вопроса о будущем налогообложении можно ожидать позитивной динамики от сырьевых секторов. Наиболее серьезные опасения существуют по акциям металлургов. Соответственно, если правительство озвучит отсутствие планов по дополнительным налогам, то сектор может показать рост лучше рынка", — добавляет он.

Российские акции на прошедшей неделе довольно слабо отреагировали на внешнее давление: инвесторы делают ставку на компании, ориентированные на конечный спрос, в ожидании реализации мер социальной поддержки, анонсированных президентом РФ, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Тот факт, что осуществить полноценную коррекцию на рынках пока не удается, является признаком силы покупателей. Снижение цен на рискованные активы всего на 3-5% вызывает рост интереса к ним, что позволяет нивелировать продажи", — добавляет он.

Зварич из Промсвязьбанка в сложившихся обстоятельствах в рамках следующей недели ожидает продолжения коррекции на российском рынке. Так, по его мнению, индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 3070-3130 пунктов.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" прогнозирует, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3100-3150 пунктов

НЕФТЬ И НАЛОГИ ПОДДЕРЖАТ РУБЛЬ

На предстоящей неделе поддержку рублю будут оказывать налоговый период и размещения ОФЗ, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Российский рубль на следующей неделе немного укрепится на фоне роста нефти, а также интереса иностранных инвесторов к российским активам, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции компаний химической отрасли, потребительского сектора и финансовых услуг, тогда как в роли отстающих выступят телекоммуникационные и энергетические компании, считает Манько из РИА Рейтинга.

Из корпоративных же событий на неделе Зварич из Промсвязьбанка выделяет публикацию финансовых результатов "Северстали" и операционных результатов "Полюса" и "Русгидро".

Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что аутсайдерами, вероятнее всего, будут акции сырьевого сектора – к этому располагает отрицательная динамика цен на нефть и металлы. Однако нефть, по его мнению, удержится в диапазоне 60-65 долларов за баррель Brent.