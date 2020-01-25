МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный РИА Новости.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Тем не менее, крупнейшие игроки смогли справиться с этой задачей в срок.

"Вся сеть ВТБ была до 31 декабря 2019 оснащена необходимым оборудованием по сбору государственной биометрии, что полностью соответствует рекомендациям ЦБ", — сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Своевременно оснастить отделения всем необходимым успел и "Русский Стандарт". По словам представителя кредитной организации, количество клиентов, сдавших биометрию, постоянно растет. "Сегодня банк "Русский Стандарт" осуществляет сбор данных и передачу биометрических данных в единую биометрическую систему. К концу 2019 года в банке подключили к системе сбора биометрии 100% отделений", — прокомментировали в банке.

Готовность принимать данные во всех отделениях также подтвердили Райффайзенбанк, Новикомбанк, банк "Восточный" и Промсвязьбанк, который не только собирает биометрию, но и уже обеспечил оказание удаленных услуг с ее помощью.

"Промсвязьбанк до конца 2019 года обеспечил возможность сбора биометрических данных граждан в рамках единой биометрической системы во всех офисах по всей стране. С помощью биометрической идентификации можно удаленно открыть счет или вклад, сделать перевод и подать заявку на кредит. До конца года эти сервисы будут доступны также в нашем мобильном приложении", — прокомментировала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.