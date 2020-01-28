МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются шестой день подряд на опасениях, что распространение коронавируса окажет негативное влияние на экономическую активность и спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,41% — до 58,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до 52,99 доллара за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с быстрым распространением нового типа коронавируса за пределами Китая. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Инвесторы рынка нефти обеспокоены риском снижения авиаперевозок с связи с коронавирусом и замедления роста ВВП второй по величине экономике мира и других стран, что окажет давление на спрос на нефть и нефтепродукты.

"Судя по данным активности полетов в Китае в реальном времени, спрос на авиатопливо уже оказался под давлением", — считают аналитики RBC Capital Markets, мнение которых приводит агентство Рейтер.